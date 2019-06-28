28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Vladimir Putin ve Donald Trump, zirveden bağımsız görüşme yaptı.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız olarak görüştü.
İki lider, fotoğraf çekimi için yerlerine geçtikleri sırada kısa süreli bir diyalog kurmuştu.
Putin ile ticaret, yatırım, silahsızlanma, korumacılık ve birçok konuyu görüşeceklerini ifade eden Trump, "Bu meselelerin hepsi, aramızda iyi ilişkiler üzerine kurulacak. Bu görüşmenin sonucunun mükemmel olacağını düşünüyorum" dedi. Trump ile aynı fikirde olduğunu ifade eden Putin, görüşmede masaya yatırılacak konuların belirlendiğini söyledi.
"Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?" sorusu üzerine Trump, "Evet, elbette" dedikten sonra Putin'e gülerek, "Seçimlerimize müdahale etme" dedi.
Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.
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