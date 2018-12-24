Son dakika... Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: O daha fazla şeyler yapacak bir isim!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Trump Twitter hesabında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan kalanların kökünü kazıyacağı konusunda beni bilgilendirdi. O söylediğini yapacak bir isim. Türkiye zaten 'yanı başında'. Askerlerimiz evlerine dönüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump dün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye´deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.