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        Haberler Dünya Çin'e %50 ek vergi açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34'lük yeni gümrük vergisini geri çekmemesi durumunda, Çin'e yönelik ek yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyururken, Çin'le müzakerelere son vereceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:47
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        Çin'e %50 ek vergi açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri konusunda yeni bir açıklama yaparken, Çin'e özel vurgu yaptı.

        Trump açıklamasını, Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptı.

        Çin'in ABD tarafından uygulanan yüzde 34'lük gümrük vergisine aynı oranda misilleme yapmasına değinen Trump, Çin'in bu vergiyi geri çekmemesi durumunda, ek yüzde 50 gümrük vergisine başvuracaklarını duyurdu.

        Trump ek vergi için 9 Nisan'ı işaret ederek Çin'e zaman tanıdı.

        Trump ayrıca, verginin uygulanmaya devam etmesi hâlinde, vergilere ilişkin müzakerelerin de yapılmayacağını ifade ederken, diğer ülkelerle müzakerelerin derhâl başlayacağını dile getirdi.

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        PİYASALARDA SON DURUM

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısının derinleşmesiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

        Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.

        S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek "ayı piyasası" bölgesine girdi.

        ​​​​​​​ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarındaki negatif seyir sürüyor.

        "Kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere karşılıklı tarife oranlarını açıklayan Trump, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını ve diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ile tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

        Trump'ın tarifeleri Çin'in misillemesiyle karşılaşmış ve bu durum ticaret savaşının şiddetleneceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeleri körüklemişti.

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        Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

        Ayrıca Trump, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump'ın tarifelerinin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesinde dengelendi.

        "Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisselerindeki düşüş de sürerken, Amazon'un hisseleri yüzde 2'nin, Alphabet, Microsoft ve Meta'nın hisseleri yüzde 3'ün, Apple ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'in ve Tesla'nın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

        Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere makroekonomik veri gündemi, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile tarifelere ilişkin gelişmelerin bu hafta yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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