Donald Trump: Netanyahu razı olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun teklif ettiği Gazze planını kabul ettiğini ve razı olduğunu bildirdi.

Trump Axios'a yaptığı açıklamada "Dedim ki Bibi (Netanyahu), bu senin için bir zafer şansı. Bundan razı oldu. Buna razı olmak zorunda. Başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik devam eden süreçle ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yardımcı olduğunu belirtti.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu ifade etti.

"HAMAS HIZLI HAREKET ETMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması ve barışın sağlanması için hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Trump, hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylerken "Herkese âdil davranılacak." diye konuştu.

ABD Başkanı, hızlı hareket edilmemesi durumunda "tüm ihtimallerin boşa çıkabileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı barışı kabul ettiğine inandığını bildirmişti. Trump, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti. Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için Donald Trump'ın Gazze planını kabul ettiklerini duyurmuştu. Hamas, Gazze'nin geleceğine dair ulusal bir karar verilmesi gerektiğini işaret ederken, Gazze'yi Filistinlilerden oluşacak teknokrat bir hükümetin yönetmesini kabul ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın barışa hazır olduğunu tekrardan gösterdiğini ifade ederken, "Hamas'ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." şeklinde konuştu. Hamas'ın yanıtı sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelişmeden duydukları memnuniyeti ifade etmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yaptığı açıklamada, Hamas'ın yanıtından ve ABD Başkanı Trump'ın barışa yönelik çabalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Gazze'nin yönetiminin Mahmud Abbas yönetimince üstlenilmesinin daha iyi olacağını işaret etmiş, barışa hizmet etmesi durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını bildirmişti.