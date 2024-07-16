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Donald Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI VANCE DE KATILDI AA'nın haberine göre; kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı JD Vance de yer aldı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ REKLAM Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.