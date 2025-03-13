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        Haberler Dünya Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalara değinen Trump "Putin'in açıklamaları umut verici ancak tam değildi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:56
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        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı.

        Rutte ile birlikte gazetecilere açıklamalar yapan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalara değinen Trump "Putin'in açıklamaları umut verici ancak tam değildi. Rusya'nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak." dedi.

        Trump ayrıca Moskova'da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu akşam Putin ile görüşeceğini duyurdu.

        Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Trump, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.

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        Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım." ifadesini kullandı.

        GRÖNLAND SÖYLEMİNİ YİNELEDİ

        Trump, gazetecilere verdiği demeçte Grönland'a dair geliştirdiği söylemini yineledi.

        Trump Grönland'ın ABD'ye katılıp katılmayacağına dair soruya "Bence bu gerçekleşecek." dedi.

        "AB bize karşı çok çirkin"

        Açıklamalarında bir kez daha Avrupa Birliği'nin (AB) gümrük vergileri konusunda ABD'ye uyguladığı tarifelerden şikayet eden Trump şunları söyledi:

        "AB bize karşı çok çirkin. Apple'a, Google'a, Facebook'a dava açıyorlar, tüm bu şirketlere dava açıyorlar ve Amerikan şirketlerinden milyarlarca dolar alıyorlar. Sanırım bunu Avrupa'yı yönetmek için kullanıyorlar. Ne için kullandıklarını bilmiyorum ama bize çok kötü davranıyorlar. Çin de bize çok kötü davranıyor. Neredeyse herkes öyle yapıyor."

        Trump ayrıca ABD'nin Kanada'ya ihtiyacının olmadığını, buna karşın Kanada'nın ABD'ye ihtiyacı olduğunu savunarak, "Yıllardır kazıklanıyoruz, artık kazıklanmayacağız. Kanada örneğinde, Kanada'yı sübvanse etmek için yılda 200 milyar harcıyoruz. Kanada aslında bir eyaletimiz gibi, aramızda yapay bir sınır var ve bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

        Rutte'den "daha fazla silah üretmeliyiz" çağrısı

        NATO Genel Sekreteri Rutte de ABD Başkanı Trump'a Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer konulardaki çabaları için teşekkür ederken, küresel rekabette Çin ve Rusya ile mücadeleye vurgu yaptı.

        Rutte, "Daha fazla silah üretmemiz gerekiyor. Yeterince silah üretmiyoruz, Rusların ve Çinlilerin gerisinde kalıyoruz." diye konuştu.

        Grönland konusunda Trump'ın açıklamalarına dolaylı olarak destek veren Rutte, ABD'nin de o bölgede söz sahibi olması gerektiğini savundu.

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