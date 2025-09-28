Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor | Dış Haberler

Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek. Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

21 MADDELİK BARIŞ PLANI

Barış planı teklifini elde eden Washington Post gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak 21 maddelik planın içeriğine dair detaylara yer verildi.

Gazetenin haberinde, söz konusu planın, Gazze'de "günlük" kamu hizmetlerini yürütmek üzere "nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan" oluşan "geçici bir geçiş yönetimi" öngördüğü, bunun Filistin Devleti'ne giden bir kapı açabileceği değerlendirildi.

Haberin devamında, "Bu yönetim organı, ABD tarafından diğerleriyle istişare edilerek kurulan yeni bir uluslararası kuruluş tarafından desteklenecek ve denetlenecek. Batı Şeria merkezli Filistin yönetimi ise gelecekte Gazze'yi devralabilecek duruma gelene kadar iç reformlar yürütecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hazırladığı plana göre, barış planı teklifinin öngördüğü tüm kalkınma ve siyasi reformlar hayata geçirildiğinde, "Filistin Devleti'ne giden güvenilir bir yolun koşullarının nihayet sağlanabileceğine" değinildi.

Ayrıca, gazeteye konuşan kaynaklarca, ABD'nin, Filistinli bir güç eğitilirken, "Gazze'deki güvenliği derhal konuşlandırıp denetleyecek" geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı bilgisi paylaşıldı. "SAVAŞI SONA ERDİRECEK BİR ANLAŞMA OLACAK" Seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşı hızla sona erdireceğine söz veren ve o zamandan beri müzakere edilmiş bir barışın yakın olduğunu defalarca iddia eden Trump, cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Çok yakınız. Bence bu, esirleri geri getirecek, savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Trump'ın, Beyaz Saray'da bir araya geleceği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya planı kabul etmesi için baskı yapması bekleniyor. ELE GEÇİRİLEN PLANDAKİ BAZI DETAYLAR 21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzeli'nin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor. Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeli'yi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzeli'nin cenazesini iade edecek. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.