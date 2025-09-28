Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor | Dış Haberler

        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için hazırladığı barış planının, Filistin Devleti'ne giden yolu açacak maddeler içerdiği iddia edildi. Trump "Herkes anlaşmayı yapmak istiyor, sadece Gazze'de değil, Ortadoğu'da geniş bir barışa ulaşmayı istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.09.2025 - 21:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek. Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" ifadelerini kullandı.

        21 MADDELİK BARIŞ PLANI

        Barış planı teklifini elde eden Washington Post gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak 21 maddelik planın içeriğine dair detaylara yer verildi.

        Gazetenin haberinde, söz konusu planın, Gazze'de "günlük" kamu hizmetlerini yürütmek üzere "nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan" oluşan "geçici bir geçiş yönetimi" öngördüğü, bunun Filistin Devleti'ne giden bir kapı açabileceği değerlendirildi.

        REKLAM

        Haberin devamında, "Bu yönetim organı, ABD tarafından diğerleriyle istişare edilerek kurulan yeni bir uluslararası kuruluş tarafından desteklenecek ve denetlenecek. Batı Şeria merkezli Filistin yönetimi ise gelecekte Gazze'yi devralabilecek duruma gelene kadar iç reformlar yürütecek." ifadelerine yer verildi.

        ABD'nin hazırladığı plana göre, barış planı teklifinin öngördüğü tüm kalkınma ve siyasi reformlar hayata geçirildiğinde, "Filistin Devleti'ne giden güvenilir bir yolun koşullarının nihayet sağlanabileceğine" değinildi.

        Ayrıca, gazeteye konuşan kaynaklarca, ABD'nin, Filistinli bir güç eğitilirken, "Gazze'deki güvenliği derhal konuşlandırıp denetleyecek" geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

        "SAVAŞI SONA ERDİRECEK BİR ANLAŞMA OLACAK"

        Seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşı hızla sona erdireceğine söz veren ve o zamandan beri müzakere edilmiş bir barışın yakın olduğunu defalarca iddia eden Trump, cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Çok yakınız. Bence bu, esirleri geri getirecek, savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        Başkan Trump'ın, Beyaz Saray'da bir araya geleceği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya planı kabul etmesi için baskı yapması bekleniyor.

        ELE GEÇİRİLEN PLANDAKİ BAZI DETAYLAR

        21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzeli'nin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.

        Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.

        ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeli'yi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzeli'nin cenazesini iade edecek.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa