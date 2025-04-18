ABD Başkanı Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile iyi görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakmıştı.

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Trump diğer yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'la ilgili eleştirilerini yineleyerek, faizleri düşürmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, Ukrayna Savaşı'na ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına benzer bir değerlendirmede bulundu.

Rusya ya da Ukrayna'nın anlaşmayı zorlaştırması durumunda, bu meseleyi pas geçeceklerini ifade eden Donald Trump, bunun olmamasını umduklarını dile getirdi.

Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"Eğer herhangi bir sebepten ötürü, iki taraftan biri bunu (anlaşmayı) çok zorlaştırırsa, biz sadece aptalsınız, aptalsınız, korkunç insanlarsınız diyeceğiz ve bu meseleyi pas geçeceğiz. Ama umarım bunu yapmak zorunda kalmayız. Şimdi, (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio haklı olarak şunu söylüyor: işin sonunu görmeliyiz."

ABD Başkanı, Rusya'nın kendisiyle "oynadığını" düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi: "Hayır. Kimse benimle oynamıyor. Yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada, bunun Biden'ın savaşı olduğunu biliyorsunuz." "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım" Öte yandan Trump, İran ile doğrudan görüşmelerde ne durumda olduklarına ilişkin soru üzerine, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım." dedi. İran'ın gelişmesini istediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran, nükleer silaha sahip olamaz; eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesinde bulundu. *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir