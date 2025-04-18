Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile iyi görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bırakmıştı. Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için süren diplomatik çabalarına dair sorulan soruya ise; iki taraftan birinin anlaşmayı zorlaştırması hâlinde bu çabalarından vazgeçeceklerinin söyleyerek yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile iyi görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

        Trump, dün yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakmıştı.

        Trump diğer yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'la ilgili eleştirilerini yineleyerek, faizleri düşürmesi gerektiğini dile getirdi.

        ABD Başkanı, Ukrayna Savaşı'na ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına benzer bir değerlendirmede bulundu.

        Rusya ya da Ukrayna'nın anlaşmayı zorlaştırması durumunda, bu meseleyi pas geçeceklerini ifade eden Donald Trump, bunun olmamasını umduklarını dile getirdi.

        Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Eğer herhangi bir sebepten ötürü, iki taraftan biri bunu (anlaşmayı) çok zorlaştırırsa, biz sadece aptalsınız, aptalsınız, korkunç insanlarsınız diyeceğiz ve bu meseleyi pas geçeceğiz. Ama umarım bunu yapmak zorunda kalmayız. Şimdi, (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio haklı olarak şunu söylüyor: işin sonunu görmeliyiz."

        ABD Başkanı, Rusya'nın kendisiyle "oynadığını" düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

        "Hayır. Kimse benimle oynamıyor. Yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada, bunun Biden'ın savaşı olduğunu biliyorsunuz."

        "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım"

        Öte yandan Trump, İran ile doğrudan görüşmelerde ne durumda olduklarına ilişkin soru üzerine, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım." dedi.

        İran'ın gelişmesini istediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran, nükleer silaha sahip olamaz; eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa