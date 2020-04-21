AA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.

Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

"VALİLER DÜŞÜNDÜKLERİNDEN DAHA FAZLA KAPASİTEYE SAHİP"

Bazı valilerle yaşadığı solunum cihazı ve test kapasitesi krizine de değinen Trump, federal hükümetten yeterince yardım alamadıklarını savunan Illionis Valisi J.B. Pritzker ve Maryland Valisi Larry Hogan'a yüklendi.

Trump, "Bazı valiler, düşündüklerinden daha fazla kapasiteye sahip. Bazı valiler test kapasitelerini anlamıyor. Mesela Illionis Valisi bunu anlamıyor, Maryland Valisi bunu anlamıyor." eleştirisinde bulundu.

ABD'deki Kovid-19 salgınının merkez üssü olan New York'un valisi Andrew Cuomo'ya ise kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "New York Valisi Cuomo, yarın Beyaz Saray'a gelecek, kendisiyle Oval Ofis'te göreceğiz." diye konuştu.

Ülke genelinde test için kullanılabilecek 5 bine yakın mekanın olduğunu belirten Trump, bu yerlerin yazılı olduğu listeyi de salonda bulunan gazetecilere gösterdi.

Trump, koronavirüs salgınında solunum cihazı ihtiyacını karşılama noktasında da çok iyi iş çıkardıklarını savunarak, İtalya ve Meksika gibi bazı ülkelere de yardım edeceklerini kaydetti.

TRUMP, TEDARİK ZİNCİRİNİ ÜLKE İÇİNDE TUTMAK İSTİYOR

Küçük işletmelere yapılacak ek yardım paketi konusunda Kongre ile görüştüklerini belirten Trump, "Bu paketin yarın Senato'da oylanacağını düşünüyoruz. Bu konuda ciddi ilerleme kaydedildi, çok iyi bir plan." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca hastaneler ve diğer sağlık merkezleri için Kongre'den 75 milyar dolarlık bir yardım paketi çıkması için de çalıştıklarının altını çizdi.

Salgın döneminde, üretimin ABD sınırları içinde tutulması gerektiğinin önemini anladıklarını kaydeden Trump, "Bu pandemi, hayati önemdeki tedarik zincirinin ülke içinde tutulması gerektiğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Bağımsızlığımızı dışarıdan temin edemeyiz. Yabancı ülkelere bağlı kalamayız. Kendimiz üretip kendimiz kullanalım." ifadelerini kullandı.

TRUMP VE PBS MUHABİRİ ARASINDA SEÇİM MİTİNGİ DİYALOĞU

Trump, virüs salgınının ciddiye aldığını savunurken, PBS Muhabiri Yamiche Alcindor'un "Ama şubat ve mart aylarında seçim mitingi düzenlediniz." demesi üzerine, "Beyaz Saray'dan aylardır ayrılmadım." dedi.

Alcindor'un tekrar Trump'a mart ayındaki mitingini hatırlatması üzerine, "Martta miting mi düzenledim? Özür dilerim." dedi.

Aldıkları koronavirüs önlemlerinin de yerinde ve doğru olduğunu savunan Trump, "Bu önlemleri almasaydık milyonlarca insan ölürdü. Bu bir vahşet olurdu. Biz doğru olanı yapıp, ABD ekonomisinin faaliyetini durdurduk." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, hastaların temas alanlarının araştırılması için tüm eyaletlere ekip gönderileceğini duyurdu.

ABD'DE HAM PETROL EKSİ 37,63 SEVİYESİNE KADAR İNDİ

Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi salı günü dolarken, kontrat sahiplerinin, fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise gün içerisinde yüzde 9'a varan azalışla 25,38 doları test etti.

EYALETLER KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ HAFİFLETMEYE HAZIRLANIYOR

ABD'nin Georgia eyaletinde, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan bazı eğlence yerlerinin cuma günü tekrar açılacağı duyuruldu. Georgia Valisi Brian Kemp, Georgia ekonomisinin canlandırılması amacıyla eyaletteki sinema, restoran, spor, güzellik ve bowling salonlarının tekrar açılacağını açıkladı.

İş yerlerindeki çalışanların, vardiya usulü ve belirlenen sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmasının zorunlu olduğunu belirten Kemp, tüm iş yerlerine maske ve eldiven kullanması çağrısında bulundu. Kemp, ayrıca yaşlı ve çocukların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Georgia'nın yanı sıra diğer eyaletler de alınan sıkı önlemleri hafifletmek için zaman çizelgesi duyurmaya başladı.

Geçen hafta açıklama yapan Oklahoma Valisi Kevin Stitt, ekonomiyi tekrar canlandırmak adına 30 Nisan'da belirli iş yerlerini tekrar açabileceklerini duyururken, hayati olmayan ameliyat ve tedavilerin, 24 Nisan'da başlayacağını kaydetti.

Diğer yandan Pennsylvania Valisi Tom Wolf ise, kuzeydoğudaki Connecticut, Delaware, Rhode Island ve Massachusetts eyaletleriyle irtibat halinde olduklarını ve vaka oranlarındaki değişimlere göre ekonomik döngüyü kontrollü bir şekilde 30 Nisan'da açabileceklerini belirtti.

South Carolina Valisi Henry McMaster de, 27 Nisan sonrasında mobilya, kitap, müzik, çiçek, giysi ve aksesuar mağazalarının 90 metre kareye en fazla 5 müşteri alınması kaydıyla açılabileceğini duyurdu.

Bununla beraber Tennessee, Texas, Utah, Indiana, North Dakota ve Ohio eyaletleri, 1 Mayıs'ta iş yerlerinin tekrar açılacağını belirtirken, geriye kalan eyaletler ise mayıs sonrasına tarih verdi.

Geçen hafta Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde virüsün ilerleyişinde tepe noktanın atlatıldığını ve vaka oranında azalma başladığını savunmuştu.

Virüse karşı alınan önlemler nedeniyle ABD ekonomisinin zarar gördüğüne işaret eden Trump, alınan tedbirlerin 3 aşamalı olarak gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmuştu.

NEW YORK VALİSİ CUOMO'DAN YÜZDE 50 PRİM PLANI

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince, başta sağlık çalışanları olmak üzere zorunlu çalışmaya devam eden kişilere, "yüzde 50 tehlike payı" ödemesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Vali Cuomo, pazartesi günü yaptığı günlük basın toplantısında, salgın ölümlerinde düşüşün sevindirici olduğunu, öte yandan "sevinmek için henüz erken" olduğunu söyledi.

Cuomo, açıklamasında, "New York eyaletinde salgından ölenlerin sayısı son 24 saatte 478'e düştü. Ancak bu, gidişat konusunda karar vermek için çok zayıf bir düzelme. İnsanları önlem almaya teşvike devam etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

New York Valisi, ölüm ve vaka rakamlarının aşağı inme sürecinin bazı öngörülere göre 2 hafta, bazılarına göre ise 1 ay sürebileceğini söylerken, tedbiri elden bırakmak için çok erken olduğu görüşünü dile getirdi.

"FEDERAL HÜKÜMETİN YARDIMINA GÜVENİYORUZ AMA ENDİŞELİYİZ"

Salgın sonrası New York'un yeniden normale dönmesi için federal hükümetin yardımına güvendiklerini söyleyen Cuomo, vaatlerin boşa çıkmasından da endişe duyduklarını ifade etti.

Cuomo, federal yardım vaadi ile ilgili, "Federal hükümet ilk günden itibaren, 'endişelenmeyin, eyaletlere fon sağlayacağız' dedi. Ancak endişeleniyorum çünkü bunu tekrar tekrar duydum." yorumunu yaptı.