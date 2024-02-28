İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
İstanbul Fatih'te raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Bölgeye ekipler sevk edilirken yaralının hayatını kaybettiği belirtildi. İHA'da yer alan habere göre hayatını kaybeden kişinin, korkuluklardan atlayıp raylardan karşıya geçmeye çalıştığı kaydedildi
İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.