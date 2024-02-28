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        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki taksici cinayetinde gelişme: Oğuz Erge'yi vahşice öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti belli oldu - Son dakika haberi

        İzmir'deki taksici cinayetinde katilin cezai ehliyeti belli oldu!

        İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi vahşice öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyeti belli oldu. Kan donduran olayda katilin cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:04
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          İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi tabancayla öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi.

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          AA'da yer alan habere göre İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

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          Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

          "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

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          NE OLMUŞTU?

          Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

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          Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

          Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

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          Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.

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