Ankara'da ‘yol verme’ tartışmasında yanlışlıkla eşinin ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

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Başkent Ankara'da trafikte 'yol vermeme' nedeniyle çıkan kavgada, kazara eşi Kızhanım Dündar'ı tabancayla vurarak öldüren Cevdet Dündar (71) ile onunla kavga eden Halit Kürk’ün (58), tutuklu yargılandıkları davada tahliyelerine karar verildi.

Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme! Haberi Görüntüle

Yenimahalle ilçesinde geçen yıl 3 Eylül'de Cevdet Dündar, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk (29) ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, havaya ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar ise hayatını kaybetti.

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Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali Kürk ise serbest bırakıldı.

'HAVAYA ATEŞ ETTİ' Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ali Kürk ve Halit Kürk hakkında ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, Cevdet Dündar hakkında ise 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık, Ankara 33'üncü Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. İddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanıklara söz hakkı verdi. Tutuksuz sanık Ali Kürk, yolculuk esnasında Cevdet Dündar'a ait aracın kendi şeritlerini ihlal ettiğini ve bundan dolayı da kornaya bastığını ileri sürdü. Sanık Dündar'ın kendilerine silah göstererek sinkaflı küfürler ettiğini iddia eden Kürk, "Maktul Kızhanım Dündar, sanık Cevdet Dündar'ın silahını çıkartmasına mani olmaya çalıştı. 'Sizi vururum' dedi. Silahı görünce babam aşağı indi. Tartışma başladı. Ben de 'Amca silahı bırak' dedim. 2 kez silahın kabzasıyla babamın kafasına vurdu ve havaya ateş etmeye başladı. Ardından eşini vurdu" dedi.Sanık Halit Kürk ise olay günü Cevdet Dündar'ın arabayla önlerini kestiğini ve ardından tartışmaya girdiklerini ifade ederek, "Bu yolu baban mı yaptırdı' dedim. İleride beraber durduk. Silahıyla ateş etmeye başladı. Silahın kabzasıyla bana vurmaya başladı. 3-4 el silah sesi duydum. Ardından 'kadın vuruldu' diye bağırdılar" diye konuştu. REKLAM

'AMACIM SADECE KENDİMİ VE EŞİMİ KORUMAKTI' Sanık Cevdet Dündar ise olay günü Kars'tan Ankara'ya kendi araçlarıyla geldiklerini ve yayalara yol vermek için yavaşlayarak durduğunu belirterek, "Arkamdan Halit Kürk geldi. Bana camı açarak küfretti. Tartıştık, elinde bıçak vardı. Ben konuşmak için arabadan inecektim. Halit bana yumruk attı. Ben de karşı tarafı korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkardım. Ali ve Halit kürk silahı görmelerine rağmen küfretmeye devam ettiler. Arbede yaşandı; kimseye zarar gelmesin diye silahı yukarıda tuttum" ifadelerini kullandı.Kendisine ve eşine zarar vereceklerini düşündüğünden silahın kabzasıyla Halit Kürk'e vurduğunu dile getiren Dündar, "O esnada silahın kontrolünü kaybettim. Silah 1-2 kez patladı. O esnada birisi, 'kadın vuruldu' dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Sanıklar silahtan korkmadı, üzerime yürüdüler. Amacım sadece kendimi ve eşimi korumaktı. 35 yılı aşkın silahım var, tek kurşun sıkmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. REKLAM

2 SANIĞA TAHLİYE Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mevcut delil durumu ve suçun mahiyeti nedeniyle tutuklu sanıklar Halit Kürk ve Cevdet Dündar'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.