Leydi Gabriella Windsor'ın eşi Thomas Kingston hayatını kaybetti
İngiliz Kraliyet Ailesi, Leydi Gabriella Windsor'ın eşi Thomas Kingston'ın ani ölümünün yasını tutuyor. Kral Charles'ın kuzeni Lady Gabriella'nın eşi Thomas Kingston, evinde ölü olarak bulundu
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Buckingham Sarayı, II. Elizabeth'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın kızı Gabriella Windsor'ın 45 yaşındaki damadı Thomas Kingston'ın vefat ettiğini duyurdu. 42 yaşındaki Gabriella Windsor'ın eşinin ölümünü, Kent Prensi ve ailesi bir açıklamayla duyurdu.
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Açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Thomas Kingston'ın ölümünü duyururuz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan olağanüstü bir adamdı. Ölümü tüm aile için bir şok oldu" denildi.
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Gloucestershire Polis Teşkilatı, Pazar günü saat 6.25'te Kingston'ın ölümüyle ilgili olarak ambulans servisi tarafından arandığını söyledi. Yetkililer ölümün şüpheli olarak değerlendirilmediğini belirtti.
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Tahtın 56. sıradaki varisi olan Leydi Gabriella Windsor ile Thomes Kingston, Mayıs 2019'da Windsor'daki St George Şapeli'nde evlenmişlerdi.
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Geçtiğimiz çarşamba günü Londra'daki National Gallery'de düzenlenen bir partide çiftle konuşan arkadaşları "Her zamanki gibi mutlu ve pozitif görünüyorlardı. Ella özellikle konuşkandı" dedi.
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Çiftin 2019 yılında gerçekleşen düğününe katılan arkadaşı ise "Bu tamamen şok edici. Hiçbirimiz bunun olacağını tahmin etmemiştik" diye konuştu. Kingston ve Leydi Gabriella en son Sevgililer Günü'nde Kraliçe Camilla'nın da katıldığı Shakespeare'in First Folio'sunun 400. yıl dönümünü kutlama etkinliğinde birlikte görüntülenmişlerdi.
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Bristol Üniversitesi'nden ekonomi tarihi bölümünü bitiren Thomas Kingston, bir finans şirketinde yöneticilik yapıyordu. Kingston Gabriella Windsor ile hayatını birleştirmeden önce Galler Prensesi Kate Middleton'ın kardeşi Pippa'yla birlikteydi.
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