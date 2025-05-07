Trump: %145'lik verginin geri çekilmesine açık değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Çin'i müzakere masasına getirebilemek için, yüzde 145'lik gümrük vergisinin geri çekilmesine açık olup olmadıklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump "Hayır." yanıtını verdi.

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Trump, Çin'le ticari ilişkilerinde milyarlarca dolar kaybettiklerini ve bunun artık sona erdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunup çözüm için desteğe hazır olduğunu belirtti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Her iki ülke ile de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu ifade etti.

Trump, "Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

İki tarafın da karşılıklı olarak birbirine saldırı yaptığını belirten Trump, "Her iki ülkeyle de çok iyi geçiniyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım." ifadesini kullandı. Donald Trump, Husilere yönelik saldırıların duracağını açıklamış ve Umman Dışişleri Bakanlığı da arabulucu olarak iki tarafın da artık saldırılarını durduracağını duyurmuştu. Trump, Husilerden saldırıların duracağına ilişkin bir söz aldıklarını belirtirken, bu söz uyarınca Husilerle iyi bir netice elde ettiklerini dile getirdi. *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir