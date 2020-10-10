Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü!

DHA

Ankara'nın Kalecik ilçesinde bu sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi. Kaza Kalecik ilçesindeki İncirlik mevkiinde yaşandı ve iki yük treni kafa kafaya çarpıştı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. DHA'da yer alan habere göre yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.