Morutan'a İtalya'dan talip var! Görüşmeler başlıyor
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... UEFA 3. ön eleme turuna çıkacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA'ya listesini verirken kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'a da talip çıktı!
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İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo'nun forvet hattına takviye yapmak istediği belirtildi.
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İtalyan ekibinin, birçok ismi araştırdığı ve bu isimler arasında Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ın da olduğu öne sürüldü.
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Haberde, Galatasaray ile görüşmelerin başlayacağı belirtilirken, Palermo'nun opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.
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GEÇEN SEZON PISA'DAYDI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti.
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Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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