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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Morutan'a İtalya'dan talip var! Görüşmeler başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Morutan'a İtalya'dan talip var! Görüşmeler başlıyor

        Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... UEFA 3. ön eleme turuna çıkacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA'ya listesini verirken kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'a da talip çıktı!

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 22:02
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          İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

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          La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo'nun forvet hattına takviye yapmak istediği belirtildi.

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          İtalyan ekibinin, birçok ismi araştırdığı ve bu isimler arasında Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ın da olduğu öne sürüldü.

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          Haberde, Galatasaray ile görüşmelerin başlayacağı belirtilirken, Palermo'nun opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.

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          GEÇEN SEZON PISA'DAYDI

          24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti.

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          Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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