Sadio Mane'nin imza töreninde konuyla ilgili konuşan Bayern Münih üst yöneticisi Oliver Kahn, "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var ve onu kesinlikle bir sezon daha aramızda tutacağız" ifadelerini kullanmıştı.