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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferi açıkladı: Attila Szalai resmen Hoffenheim'da - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe transferi açıkladı: Attila Szalai resmen Hoffenheim'da

        Fenerbahçe, Attila Szalai'nin 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 17:25
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        Szalai resmen Hoffenheim'da!
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        Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı. Alman ekibinin Macar stoper için 12.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

        Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Fenerbahçe: "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir."

        HOFFENHEIM DA AÇIKLADI

        Hoffenheim Kulübü de Szalai transferini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.

        İşte o paylaşım:

        GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ: SENİ ÇOK SEVİYORUM FENERBAHÇE

        Fenerbahçe, Attila Szalai'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda ederken, videoda görüntülerine yer verilen Macar stoper duygusal ifadeler kullandı. Sarı-lacivertli camiaya veda eden Attila Szalai, gözyaşlarını tutamazken, "Seni çok seviyorum Fenerbahçe. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Her şey için çok teşekür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

        117 MAÇTA FORMA GİYDİ

        2021 yılının ocak ayında Apollon Limassol'dan 3.8 milyon euroya transfer edilen Szalai, Fenerbahçe formasıyla 117 maçta 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

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