Fenerbahçe Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci takviyesinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, takımı Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, merakla beklenen kaleci transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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Sarı-lacivertliler, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic konusunda Hırvat kulübü Dinamo Zagreb ile de el sıkıştı.
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Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Livakovic'in İstanbul'a gelmesinde herhangi bir engel kalmadığı belirtildi.
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Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde her konuda anlaşma sağladığını belirtirken, 28 yaşındaki eldivenin İstanbul'a geleceği tarihi de duyurdu.
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ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA
Sucic'in iddiasına göre; Livakovic 23 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek.
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BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödeyeceği belirtildi.
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Sarı-lacivertlilerin, sağlık kontrollerinden sonra Dominik Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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BU SEZONKİ 12. TRANSFER OLACAK
Livakovic, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
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DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Hırvat milli kaleci, futbola ülkesinde NK Zadar takımının altyapısında başladı.
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2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu.
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Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçların 159'unda kalesini gole kapattı.