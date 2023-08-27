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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi!

        Kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Atalanta forması giyen Arnavut futbolcu Berat Djimsiti ile temasa geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 10:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:49
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          Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayna Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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          Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti'yi gündemine aldı.

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          beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Arnavut futbolcu ve kulübüyle temasa geçti.

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          Arnavutluk Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden olan 30 yaşındaki stoper, bu sezon Atalanta forması ile 2 lig maçında da görev yaptı.

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          Atalanta ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djimsiti'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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          BERAT DJIMSITI KİMDİR?

          19 Şubat 1993 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde doğan Djimsiti, futbola FC Zürich'in altyapısında başladı.

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          2012 yılında FC Zürich'in A takımına yükselen başarılı stoper, 2016 yılında bedelsiz olarak Atalanta'ya transfer oldu. Djimsiti, 2016-17 sezonunda Avellino, 2017-18 sezonunda ise Benevento'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Atalanta'ya döndü.

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          Yıldız stoper, İtalyan ekibinde 5 sezonda çıktığı 187 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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