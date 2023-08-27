Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi!
Kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Atalanta forması giyen Arnavut futbolcu Berat Djimsiti ile temasa geçti.
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Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayna Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti'yi gündemine aldı.
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beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Arnavut futbolcu ve kulübüyle temasa geçti.
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Arnavutluk Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden olan 30 yaşındaki stoper, bu sezon Atalanta forması ile 2 lig maçında da görev yaptı.
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Atalanta ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Djimsiti'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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BERAT DJIMSITI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde doğan Djimsiti, futbola FC Zürich'in altyapısında başladı.
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2012 yılında FC Zürich'in A takımına yükselen başarılı stoper, 2016 yılında bedelsiz olarak Atalanta'ya transfer oldu. Djimsiti, 2016-17 sezonunda Avellino, 2017-18 sezonunda ise Benevento'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Atalanta'ya döndü.
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Yıldız stoper, İtalyan ekibinde 5 sezonda çıktığı 187 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.