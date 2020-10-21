Olay yeri: İstanbul! Trafikte dehşet!

İstanbul'da, 18 Ekim Pazar günü saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolu üzerinden D-100 Karayolu yan yola bağlanan 34 DGM 450 plakalı cipin sürücüsü, aynı yol üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü olan Şükrü G.'den yol istedi.

CİPİNDEN İNİP KÜFÜRLER SAVURDU

DHA'da yer alan habere göre Şükrü G.'nin kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen sürücü, otomobilin önünü kesti.

Cipinden inen sürücü, Şükrü G.'nin kullandığı otomobilin başına gelip küfürler savurmaya başladı.

ARACI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.