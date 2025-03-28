Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika trafik durumu: Bayram tatili hareketliliği başladı! | Son dakika haberleri

        Bayram tatili hareketliliği başladı!

        Bayram tatili öncesinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde hareketlilik kısmen başladı. Akıcı trafiğin gözlemlendiği bölgede bugün akşam saatleri ile yarın yoğunluğun artması bekleniyor. Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması dolayısıyla memleketleri, tatil bölgeleri ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul havalimanlarında da yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatil hareketliliği başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

        AKICI YOĞUNLUK GÖRÜLÜYOR

        Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

        REKLAM

        Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        AKŞAM SAATLERİ VE YARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

        Yetkililer, bugün akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

        Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

        HAVALİMANLARINDA DA YOĞUNLUK BAŞLADI

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması dolayısıyla memleketleri, tatil bölgeleri ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

        Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

        Havalimanının giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu.

        Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

        Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuvarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında kuyruklar oluştu.

        Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

        İstanbul Havalimanı'nda bugün planlanan 1544 uçuşla 242 bin 455 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

        YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 8 ARTACAK

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuvarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanı yönetimi, Ramazan Bayramı ve ara tatil sürecinde beklenen yolcu yoğunluğuna yönelik çeşitli alanlarda kapasite artışına gitti.

        Bugün ve 6 Nisan tarihleri arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla okullardaki ara tatilin çakışması nedeniyle uçuş ve yolcu trafiğinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Bu tarihler arasında yaklaşık 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşunun gerçekleşmesi, toplamda ise 1 milyon 240 bin yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

        Artan yolcu trafiği göz önünde bulundurularak operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında ek personel görevlendirildi. Dış hatlar gidiş terminalinde ise işlemleri hızlandırmak için pasaport kontrol noktalarında 18 yeni e-pasaport bankosu hizmete alınarak terminaldeki e-pasaport banko sayısı 34'e çıkarıldı.

        Yolcu işlem ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak için daha önce 88 olan x-ray cihazlarına 22 tane daha ilave yapıldı. Gelen kat alanında ise bekleme ve işlem alanları genişletilerek 2 pasaport kabini eklendi. Mevcuttaki 8 e-pasaport banko sayısı 11 ilaveyle 19'a çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #istanbul trafik durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Habertürk Anasayfa