Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'Katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir."

NELER OLMUŞTU?

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB),5 Temuz'da Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini onaylamıştı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtilmişti.

Açıklamada, Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedilmişti.

UEFA ayrıca, Trabzonspor'un bu sezonki UEFA katılım gelirinin yüzde ellisine el koyduğunu açıklamıştı.