Trabzonspor'da Gervinho gözden düştü. Fildişi Sahilili yıldız yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Geçen yılın Ekim ayında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Gervinho sahalara dönemedi.

Kamp kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki hücum oyuncusu çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürüyor.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Gervinho'nun ilerleyen yaşı ve geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle verimli olamayacağını düşünüyor. Bu yüzden yıldız oyuncu ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler başladı.

13 MAÇTA 2 GOL ATTI

1 yıl daha sözleşmesi olan Gervinho geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Trabzonspor'da daha önce Enis Destanoğlu, Batuhan Kör, İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Fode Koita, Abdülkadir Parmak, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Flavio, Fousseni Diabete, Safa Kınalı ve Kerem Baykuş kamp kadrosuna alınmamıştı.