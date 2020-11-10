DHA

Kentte Devlet Sahil Yolu’nda göletler oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi, dubalarla yol güzergahlarında önlem aldı.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

DHA'nın haberine göre, Karadeniz Bölgesi’nde yarın da sabah saatlerinde Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.