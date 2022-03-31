Trabzon'da facia kıl payı atlatıldı!

Son dakika... Düzköy'e bağlı Gülcana Mahallesi'nde kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelanlar oluştu.
AA'da yer alan habere göre heyelanlar nedeniyle Gülcana Mahallesi’ndeki bazı binalarda hasar oluştu, toprağın kaydığı Alazlı Mahallesi'ndeki 27 bina da gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.
Evleri boşaltılan vatandaşlar dün geceyi komşu ve akrabalarında geçirirken, AFAD İl Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
GECE YARISI HAYVANLARINI TAHLİYE ETTİLER
Alazlı Mahallesi sakinlerinden Refiye Kurt, AA muhabirine, dün gece hayvanlarını alarak komşularının yanında kaldığını söyledi.
Evinin çok tehlikede olduğunu dile getiren Kurt, "Neyim varsa bu evime harcadım. Nerede yatacağım, kimin yanına giderim. Evleri boşalttık." ifadesini kullandı. Kurt, arazilerinin de heyelanın geliş güzergahında yer aldığını belirterek, "Buralarda arazilerimiz, hep işleyip yiyoruz. Başka bir gelir kaynağımız yok. Evvela Allah sonra hükümete sığınıyoruz. Hükümetimiz ne gerekirse onu yapacak ve bizi kurtaracak. Ekiplerimiz çalışıyor. Allah razı olsun." diye konuştu.
Bahattin Kurt ise 30 sene önce de aynı problemi yaşadıklarını anlatarak, "Devletimiz ne yapabilir, olanakları nelerdir bilmiyoruz ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Biz burada her yağmur yağdığı zaman sağlam yerde olan komşulara, akrabalara gidip kalıyoruz. Yani mağduruz." dedi.
Evlerinin yukarısında büyük bir kaya olduğunu da vurgulayan Kurt, "Yukarıda büyük bir taş var. O taş geldiği zaman bu mahalle buradan yok olur. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Ekipler çalışıyor. İnşallah kalıcı bir çözüm bulunur." değerlendirmesinde bulundu.
ARSİN'DE DE 2 EV BOŞALTILDI
Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde de eriyen kar sularının toprağı yumuşatması sonucu heyelan meydana geldi.
Heyelanda, birinin alt katında bakkal ve kahvehane bulunan 2 binada hasar oluştu. Binalardaki evler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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