Son dakika... Trabzon'da düğün dönüşü kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Akçaabat ilçesinin Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Bıyıklı yönetimindeki otomobil ve düğünden dönenleri taşıyan Cemil Parmak yönetimindeki minibüs aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kavşağa giren minibüs ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu 112 acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazada minibüs içerisinde bulunan ve ağır şekilde yaralanan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı (58),kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre; 14 kişinin yaralandığı kazada yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.