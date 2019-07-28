İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz salı günü öğle saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın, Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi. Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, iddiaya göre kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı.

TACİZCİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

DHA'daki habere göre Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovalamaya başladı. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.

"TOPUKLU" İLE KOVALAMACA

Kenan E.'yi kovalayan E.Ç., bir yandan da çevredekilerden yardım isteyerek kaçan kişiyi durdurmalarını istedi. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından genç kadını taciz ettiği belirtilen Kenan E., bir iş yeri önünde bekleyen iki genç tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken şüpheli kişi, kendisini yakalayanların elinden kurtularak yeniden kaçmaya çalıştı. Bu seferki kaçışı kısa süren Kenan E. çevredekiler tarafından dövüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis, şüpheliyi öfkeli kalabalığın ve E.Ç.'nin elinden zor aldı. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Kenan E. tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilirken taciz sonrası yaşanan kovalamaca anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.