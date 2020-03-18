18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li ünlü aktör Tom Hanks (63) ve eşi Rita Wilson (63),yeni tip koronavirüs tedavisi aldıktan sonra dün hastaneden taburcu edildiler. Hanks, sosyal medya hesabından evde karantinada olduğunu açıkladı.
Hanks, daha önce yaptığı açıklamada, "Soğuk algınlığı ve vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita'nın titremeleri de vardı. Koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Peki öyleyse bir sonraki adımımız ne olacak? Özellikle koronavirüsle ilgilenen tıbbi görevlilerin koyduğu birtakım şartlar var. Biz Hank'lerin, bir süreliğine teste tabii tutulması, gözlemlenmesi ve kamunun sağlığı ve güvenliği açısından yalıtılmış bir ortamda tutulması gerekiyor" demişti.
İyi haberi sosyal medya hesabından duyururken, kendisinin ve karısının bir fotoğrafını koymak yerine, bir daktilo fotoğrafı koyarak, “Hepimiz bu işte birlikteyiz" dedi. Hastalığın daha da yayılmasını önlemek için sosyal mesafeleye karşı insanları teşvik etti.
TOM HANKS VE RITA WILSON NASIL İYİLEŞTİ?
Koronavirüsün şu an için bir tedavisi yok ancak araştırmalar devam ediyor. Türk Toraks Derneği Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Avustralya'da koronavirüs teşhisi konulan ünlü aktör Tom Hanks ile eşi Rita Wilson'a ne tür tedaviler uygulandı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilinen etkili bir tedavi yok, tahmini tedaviler uygulanıyor. Tom Hanks tedaviden mi iyileşti yoksa enfeksiyon kendiliğinden mi iyileşti bunu bilmek zor" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı etkili olan tek ilacın remdesivir olduğunu açıklamıştı. Koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri bu.
Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Kullanılan başka antiviral ilaçlar da var. Sigara içerek, az uyuyarak, kötü beslenerek bağışıklık sistemimizi bozmazsak başka bir şeye gerek yok bağışıklığımızı yükseltmek için" diye konuştu.
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