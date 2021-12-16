Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Seçim 2023 yılında yani 19 ay sonra gerçekleşecek. Hükümet AK Parti ve MHP'nin de kanaati bu yönde." dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."