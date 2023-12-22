THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle 41 uçuş seferinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan bu açıklama sonrasında hangi illerdeki uçuşların iptal olduğu yolcuların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "THY uçak seferleri iptal mi edildi? 23 Aralık 2023 hangi illerde uçuş seferleri iptal oldu?" İşte detaylar...