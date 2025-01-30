'Örgüt kurma ve yönetme', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi farklı suçlardan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, örgüt suçundan tahliye edildi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edilen ve hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı.

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Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararına verilen Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi.