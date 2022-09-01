Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF'nin Rezerv Lig'in iptali konusunda yaptığı toplantı esnasında gerçekleşen saldırıda 11 el ateş edildiği, binaya ise beşinin isabet ettiği öğrenildi.
BİR KURŞUN, ALTINTOP'UN KAFASININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Saldırı esnasında toplantıda bulunan üyelerin bir kısmı büyük korku yaşarken kendilerini yere atarken bir kurşunun Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçtiği öğrenildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimse yara almadı.
ZANLILAR YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı ve "Yakın yerden 11 atış olduğunu değerlendiriyoruz. Boş kovan sayısı 11, binaya da 5 adet var. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Valimiz de burada. Buradan teşekkür ediyorum, zanlıları kısa sürede yakaladılar. C. U. ve O. G. emniyet güçlerimizin dikkatli çalışması sonrasında alındı. İkisi de milletimiz beni bağışlasın ama zil zurna sarhoşlar" ifadelerini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TELEFON
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.
ÖMER ÇELİK: OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR
AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik de konuya dair bir açıklama yaptı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü belirtti. Çelik açıklamasında "Sayın Büyükekşi ile görüştüm. Şu an elimizde bir bilgi yok. Olay daha yeni gerçekleşmiş ve emniyetimizce bütün yönleri ile araştırılıyor. Sayın Başkan'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim" dedi.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Kulüpler Birliği, TFF'ye gerçekleştirilen saldırıyı lanetlerken geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."
FENERBAHÇE DE SALDIRIYI KINADI
Fenerbahçe de internet sitesinden bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz."
GALATASARAY: SALDIRIYI KINIYORUZ
Galatasaray da saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden kınadı ve şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
BEŞİKTAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ
Beşiktaş da saldırı şu açıklamayla kınadı:
"Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
KASIMPAŞA: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
Kasımpaşa da bir açıklama yaparak saldırıyı lanetledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz"
Haberin görselleri, AA tarafından servis edilmiştir.
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