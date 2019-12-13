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Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadelede Kanununun “Ödüllendirme” başlıklı 19’uncu maddesinde değişikliğe gidilmişti.

Değişiklikle “İşlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirilenlere para ödülü verilebilmesine imkan sağlanmış, ödülün miktarının belirlenmesi ve ödül verilmesine ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığına bırakılmıştı.

Kanun değişikliği sonra geçtiğimiz ay 30939 sayılı yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ödül yönetmeliği birlikte üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı.

Yapılan bu değişiklikle “Kırmızı renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 10 milyon TL’ye kadar, “Mavi renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 3 milyon TL’ye kadar, “Yeşil renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 2 milyon TL’ye kadar, “Turuncu renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 1 milyon TL’ye kadar, “Gri renk kategorisinde” aranan örgüt mensupları için 500 bin TL’ye kadar ödül verilebilecek.

"MOHAMMED DAHLAN 10 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ LİSTEDE"

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek”, “Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklamak”, “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etmek”, “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama” ve “Uluslararası Casusluk Yapma” suçlarından Adli Makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Mohammed Dahlan; “Terör Arananlar Listesi”ne “KIRMIZI” kategoriye eklendi. Dahlan’ın yakalanması durumunda 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.

Muhammed Dahlan ile birlikte Kırmızı Listeye 4, Turncu Listeye 3, Gri Listeye 2 olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha eklendi.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla, kırmızı listede 221,mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede 684 olmak üzere toplam bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.

MOHAMMED DAHLAN KİMDİR?

Mohammed Dahlan, 29 Eylül 1961 yılında Gazze'de bulunan Han Yunus Mültesi Kampı'nda doğdu. Filistinli Mohammed Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen ve Nilesat uydusundan yayın yapan El Gad Televizyonu'nun sahibi. Filistin lideri Mahmud Abbas tarafından Mart 2014'te, Yaser Arafat'ın ölümünden sorumlu tutuldu. Abbas, Dahlan'ın altı El Fetih üyesinin öldürülmesi ve yüklü miktarda paranın kaybolmasında da rol oynadığını söylemişti.

Mohammed Dahlan, 15 Temmuz darbe girişiminde ajanlık ve aracılıkla suçlanıyor.

Dahlan daha önce de Libya'da iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçlanmıştı.