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Son dakika haberler: TEM'de öldüren kavga! Bu nasıl vicdan?

Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da, TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen sürücü bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Her iki sürücü de olay yerinden kaçtı

19.01.2022 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: TEM'de öldüren kavga! Bu nasıl vicdan? - Güncel Haberler
TEM'de öldüren kavga! Bu nasıl vicdan?
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İHA

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde, saat 08.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI YAŞANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ARACINDAN İNDİ TAKSİ ÇARPTI

Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak'ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Taksi ve Şenocak'ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak'ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı.

ÇARPIP KAÇTILAR

Şenocak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, "Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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