İHA

İstanbul'da TEM Otoyolu Kadıköy istikameti Ümraniye sapağında sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda aracıyla trafikte seyir halinde olan Tuncay Yiğit otomobilin ön kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Otomobil sürücüsü aracını sağa çekerek araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı.

İTFAİYE GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre trafikte yangını gören sürücüler de araçlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştılar. Alevler büyüyünce sürücü itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan otomobili güçlükle söndürdü.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Yangının başladığı araçtaki sürücü ve akrabalarının yangını fark ederek araçtan inmesi olası bir faciayı önledi. Alev alan yanan otomobil kül olurken, TEM Otoyolu Kadıköy yönünde trafik oluştu.

"YANGIN TÜPÜ DE YETMEDİ"

Trafikte yanan aracın sürücüsü Tuncay Yiğit, "Trafikte seyir halindeyken araçtan dumanlar ve alevlerin çıkmasıyla aracı sağa çektim. Yangın tüpü yetersiz geldi. Söndürmeye çalıştım sönmedi. Trafikte olan araçlardan yardım istedim onlar da yetmedi ve ondan sonra itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldım. Araçta 3 kişiydik çocuk da vardı. İstanbul'dan Bursa’ya yeğenlerimi getirmeye gidiyordum” diye konuştu. Otomobilin yanma anı cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.