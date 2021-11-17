Ferdi Durdu’nun haberine göre, 16 Temmuz’da 1 milyon 250 bin TL değerindeki 2 evin, tehditle vekaletname alınarak satılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Emniyet güçleri, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerden 1’i savcılıkça serbest bırakılırken, 1 şüpheliye de adli kontrol hükümleri uygulandı.