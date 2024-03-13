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        Haberler Dünya Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı

        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı

        Almanya Federal İçişleri ve Toplum Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Bilirkişi Heyetinin (UEM), geçtiğimiz aylarda hazırladığı 400 sayfalık Müslüman karşıtlığı raporunun geri çekildi. İnternet sitesinden kaldırılan raporun 200 kopyasının da imha edildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:54
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        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
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        Almanya Federal İçişleri ve Toplum Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Bilirkişi Heyetinin (UEM), geçtiğimiz aylarda hazırladığı Müslüman karşıtlığı raporunun geri çekildiği bildirildi.

        400 SAYFALIK RAPOR

        Almanya'da federal hükümetin desteğiyle kurulan bağımsız kuruluş, üç yıllık bir çalışma sonucu Müslüman karşıtlığının mevcut durumunu analiz etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda "Müslüman Karşıtı Duygular: Almanya Durum Değerlendirmesi" başlıklı yaklaşık 400 sayfalık bir rapor yayınlamıştı.

        Batı Avrupa'nın en büyük ikinci Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Almanya'da yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın yaşadığı biliniyor.

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        İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRILDI, KOPYALARI İMHA EDİLDİ

        Raporun üzerinden 8 ay geçmesinin ardından internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (rbb), Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Berlin İdare Mahkemesine gönderdiği bir yazıya dayandırdığı haberine göre, rapor internet sitesinden kaldırıldı. 1,5 milyon euroya mal olan raporun 200 basılı kopyasının da "imha edildiği" bildirildi.

        "MESLEKİ ÇALIŞMALARIMA ZARAR VERDİ"

        Raporun geri çekilmesinin arkasında, raporda adı geçen ve İslamcılığı eleştiren üç kişinin itirazları bulunuyor. Bu isimler, "İyilik Ekseni" adlı sağ muhafazakâr blogun ortak yayıncısı Henryk M. Broder, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Christoph de Vries ve İslamcılık uzmanı Sigrid Herrmann.

        Rbb'de yer alan habere göre, Hermann, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda adının geçmesinin bile bir uzman olarak mesleki çalışmalarına büyük zarar verdiğini söyledi.

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fauser, raporun yayımlanmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Müslümanlar onlarca yıldır toplumumuzun bir parçası. Ancak inançları nedeniyle sıklıkla saldırıya uğruyor, ötekileştiriliyor ve dışlanıyorlar. Bu raporun tavsiyelerini ciddi bir şekilde ele almalı ve Almanya genelindeki Müslüman karşıtlığına karşı kararlılıkla hareket etmeliyiz."

        Diğer yandan Uluslararası Af Örgütü'nün bir raporuna göre, İslamofobinin yükselişi nedeniyle Almanya'da son yıllarda Müslüman karşıtı suçlarda ciddi bir artış yaşandı. Raporda, 2013 ile 2015 yılları arasında, öncelikle Alman Müslümanları hedef alan şiddet içeren ırkçı suçlarda yaklaşık yüzde 87'lik bir artış olduğu ortaya çıktı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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