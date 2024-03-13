Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı

Almanya Federal İçişleri ve Toplum Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Bilirkişi Heyetinin (UEM), geçtiğimiz aylarda hazırladığı Müslüman karşıtlığı raporunun geri çekildiği bildirildi.

400 SAYFALIK RAPOR

Almanya'da federal hükümetin desteğiyle kurulan bağımsız kuruluş, üç yıllık bir çalışma sonucu Müslüman karşıtlığının mevcut durumunu analiz etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda "Müslüman Karşıtı Duygular: Almanya Durum Değerlendirmesi" başlıklı yaklaşık 400 sayfalık bir rapor yayınlamıştı.

Batı Avrupa'nın en büyük ikinci Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Almanya'da yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın yaşadığı biliniyor.

İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRILDI, KOPYALARI İMHA EDİLDİ

Raporun üzerinden 8 ay geçmesinin ardından internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (rbb), Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Berlin İdare Mahkemesine gönderdiği bir yazıya dayandırdığı haberine göre, rapor internet sitesinden kaldırıldı. 1,5 milyon euroya mal olan raporun 200 basılı kopyasının da "imha edildiği" bildirildi.

"MESLEKİ ÇALIŞMALARIMA ZARAR VERDİ"

Raporun geri çekilmesinin arkasında, raporda adı geçen ve İslamcılığı eleştiren üç kişinin itirazları bulunuyor. Bu isimler, "İyilik Ekseni" adlı sağ muhafazakâr blogun ortak yayıncısı Henryk M. Broder, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Christoph de Vries ve İslamcılık uzmanı Sigrid Herrmann.

Rbb'de yer alan habere göre, Hermann, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda adının geçmesinin bile bir uzman olarak mesleki çalışmalarına büyük zarar verdiğini söyledi.