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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yağmur ve toz birleşince oluşan çamur, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu

        İstanbul'a çamur yağdı; oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

        Megakent İstanbul'da dün akşam etkili olan yağmur, lodosla taşınan tozla birleşince çamura dönüştü. Bugün de araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:46
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          İstanbul'da Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz ve arkasından gelen yağmur çamura dönüştü. Araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

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          DHA'nın haberine göre İstanbul'a, Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz yağmurla birleşince çamura dönüştü.

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          Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu. Yıkamacılar ise, müşterilerinin diğer günlere göre arttığını söyledi.

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          "DİĞER GÜNLERE GÖRE YOĞUNLUK VAR"

          Sürücü Onur Erdinç "Öğlen çamur yağmaya başladı akşama doğru da devam etti. Biz de bugün sıradayız. Çamuru atlatmak için arabamızı yıkatıyoruz. Müşterilerimize temiz olsun arabamız. Sırada beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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          Oto yıkama personeli Özcan Uzun ise, "Akşam çamur yağdığı için müşterilerimiz yoğun bir şekilde arabalarını yıkatmaya çalışıyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Çamurdan dolayı diğer günlere göre bir yoğunluk var. Çamurdan dolayı yıkama yaptııyorlar." diye konuştu.

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          Arabasını temizleyen Ömer Ömeroğlu ise, "Biz her gün araba temizliyoruz. Siyah araba olduğu için zahmeti var. Dün de felaket çamur yağmış. Onun için arabayı temizliyoruz. Turizm sektöründe çalıştığımız için devamlı arabamızın temiz olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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