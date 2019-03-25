Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası ile ilgili duyuru yaptı. Swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan 20'ye çıktığı belirtildi.







TCMB tarafından bankalara gönderilen duyuruda şöyle denildi:

"İlgide kayıtlı talimatımızla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine ilişkin uygulama esas ve ayrıntıları belirlenmişti. Söz konusu talimatımızın, "16. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, banka bazında limitler de banka bazında belirlenmiş olan Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlıdır: Limit kullanımları Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanır." maddesi "16. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, banka bazında limitler de banka bazında belirlenmiş olan Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlıdır. Limit kullanımları Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanır." olarak değiştirilmiştir."