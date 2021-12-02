Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 2014'ten bu yana ilk kez gerçekleştirilen döviz müdahalesi sonrasında kritik toplantıda yerli yatırımcılarla bir araya geldi.
Yetkililer saat 16:00'da yabancı yatırımcılarla da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.
Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum." dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz. Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan ekonomistlerden Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek ve Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Yıldırım, Başkan Kavcıoğlu'nun "Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçisini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız" dediğini aktardı. Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman ise düzenlemeyle ilgili detay verilmediğini belirtti.
KISA BİR SÜRE İÇİNDE ÇOK DÜŞÜK SEVİYEDE ENFLASYON
Sunumda öne çıkan ifadeler şöyle:
- Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.
- Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.
- Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.
- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.
- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.
- 23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, yabancı para tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleşti.
Daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirilerinin yüksek kalmaya devam edeceğinin altını çizen Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir." yorumunu yaptı.
Kavcıoğlu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası küresel arz, lojistik ve talep zincirlerindeki göreli üstünlükleri ile kalıcı fiyat istikrarı için gerekli koşulların oluşacağını söyledi.
Şu andaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ve enflasyona dönüşmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır." değerlendirmesine bulundu.
Kavcıoğlu, yatırım iştahı yüksek firmaların finansmanının desteklenmesi için de ticari kredilerdeki gelişmeleri önemsediklerini, kripto varlıklara yönelen belirli bir kesim yatırımdan rahatsızlık duyduklarını sözlerine ekledi.
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