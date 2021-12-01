Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satış yaparak müdahale ettiğini açıkladı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.
TCMB, piyasaya sattığı dövizin miktarıyla ilgili bilgi vermedi. Kaynaklar, TCMB'nin bugünkü müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtiyor. TCMB, piyasaya ne kadar döviz sattığını 15 gün sonra paylaşacak.
TL, dolar karşısında kasım ayında yüzde 47 değer kaybederken dolar kuru dün itibarıyla 14 seviyesini test etmiş, gün içerisinde de müdahale öncesi 13.80 seviyesinden işlem görüyordu. TCMB'nin müdahalesinin ardından dolar kuru önce 13 TL altına kırarak 12.42'ye kadar inse de kalıcı olamadı ve tekrar 13.20 üzerine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde de işlem yapılmaya başlandığı belirtildi.
BRÜT REZERVLER 88 MİLYAR DOLAR, SWAP HARİÇ NET REZERVLER -35 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE
TCMB verilerine göre 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128,4 milyar dolara yükseldi. 12 Kasım haftasında bu rakam 127,7 milyar dolar seviyesindeydi.
Altın rezervleri 19 Kasım haftasında 40,5 milyar dolar olurken, brüt döviz rezervi ise 87,9 milyar olarak kaydedildi. Öte yandan TCMB verilerine göre Brüt rezervler artarken net rezervlerin gerilediği görüldü. 19 Kasım haftasında net rezervler 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düştü.
Swap hariç net rezerv de eksi 35,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası, piyasaya resmi olarak son müdahalesini, Erdem Başçı döneminde 23 Ocak 2014 tarihinde 3 milyar 151 milyon dolarlık döviz satım ihalesi yaparak gerçekleştirmişti. Son ihale İle satış ise 24 Nisan 2016 tarihindeydi
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