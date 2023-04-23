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Dünyanın ilk SİHA gemisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan gemiden 21 pare top atışı yapıldı

Giriş: 23.04.2023 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
HABERTURK.COM / AA

Sarayburnu Limanı'nda toplanan vatandaşlar, İstanbul Boğazı geçişi için limandan ayrılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu alkışlarla uğurladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Akar'ın "avara" komutuyla TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı

VATANDAŞLAR SAHİLDE TOPLANDI

TCG Anadolu'yu uğurlamak için sahilde toplanan vatandaşlar, alkışlarla uğurladığı geminin fotoğraflarını çekti. Sahilde toplanan vatandaşlardan Fatih Berk, yoğunluk nedeniyle gemiyi ziyaret edemediklerini anlatarak, bu nedenle bugün TCG Anadolu'yu uğurlamak için geldiklerini söyledi.

Eski bir asker olduğunu dile getiren Berk, "Büyük bir gurur kaynağı. Böyle büyük eserlerin deniz kuvvetlerimizde olması büyük gurur." dedi. Fatih Köstek de gemiyi uğurlamaya geldiklerini anlatarak, TCG Anadolu için gururlandıklarını söyledi.

KARADENİZ'E DOĞRU SEYRİNE DEVAM EDECEK

Sarayburnu'ndan ayrılan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.

Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.

Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti. TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.

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