TBMM Başkanı Şentop, Aliyev ile görüştü!

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev’in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'Tek Millet İki Devlet Anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'tek millet iki devlet anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.
ALİYEV'DEN TÜRK MİLLETİNE 'TEŞEKKÜR'
Görüşmede, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aliyev, "Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINDA YANINDA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğunun derin tarihi temelleri olan ve inşallah ilelebet devam edecek kalıcı ve güçlü bir dostluk olduğunu belirterek, "Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır" dedi.
Şentop ayrıca, “Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinin bir çok sebebi vardır. Evvelâ Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan hakkı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur: Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını ve muhabbetlerini iletti.
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