Tartıştığı motosikletliyi çarpıp devirdi!

İHA

İstanbul Başakşehir'de, dün sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi.

TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞADILAR

İHA'da yer alan son dakika haberi ve İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı.

OTOMOBİLLE ÇARPIP DEVİRDİ

Tartışan sürücüler yol kenarında konuşmak için durduğu esnada, otomobil sürücüsü motosiklete çarparak devirdi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Ardından gaza basarak hızla uzaklaşan sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.