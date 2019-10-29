29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon merkezdeki İncirlik Camii'ne, geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dev Türk Bayrağı ve Atatürk resmi asıldı. Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafın ardından İl Müftü Yardımcısı tarafından arandığını belirten İncirlik camii Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, “Bayrak kalsın o resim insin” dedi.
"POSTER, DÜZENSİZ GÖRÜNÜYORDU"
Kendisini arayan İl Müftü Yardımcısına tepki gösteren Yılmaz, "Bayram bitince kaldırırım. Ben her 30 Ağustos'ta bunu yapıyorum" diye cevap verdi. Ortahisar İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Subaş konuyu açıklığa kavuşturarak yalnızca posterin düzensiz göründüğünü ve düzeltilmesinin talep edildiğini açıklamıştı.
"ATATÜRK POSTERİNİ BULMADIM"
Trabzon’da Yenimahalle İncirlik Camii'ne 30 Ağustos’ta asılan Türk Bayrağı ve Atatürk posteri, Cami Yaşatma Derneği'ne ait çay ocağının deposundan çalındı. Dernek Başkanı Ali Sait Yılmaz, “Bayrak ve posteri asmak için derneğin çay ocağının bulunduğu depoya girdim. Ancak her ikisi de koyduğum yerde yoktu. Kimin aldığını bilmiyoruz. Sonrasında Trabzon’da çeşitli kurumlarla iletişime geçtik ancak onlarda da bu büyüklükte bayrak ve poster olmadığını öğrendik. Bu bayram, Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterini asamayacağız. Allah’tan bulsunlar” dedi.
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