Tarım ve Orman Bakanı: Santral önemli hasar almadı

HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düzenledikleri basın toplantısında orman yangınlarıyla ilgili olarak son durumu paylaştı.

Bakan Pakdemirli, "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sıcaklık, düşük nem, artan rüzgar yangının rüzgarını olumsuz olarak etkilediğini paylaşıyoruz. Muğla ili genelinde bir hafta yağış beklenmiyor. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Burada hem yangınlarla ilgili çalışmalar hem de ilgili kurumların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 5 il, 18 ilçe, 99 köyde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Tarım sigortaları kapsamında bugüne kadar 555 ihbarın notunu aldık, çalışmalara devam ediyoruz. En kısa sürede bu ödemeler de yapılıyor olacak. Dün Kemerköy Termik Santrali'nde yangın tehlikesi atlatıldı. Yangın karşı tepeye atlayarak devam etti. Konuyla ilgili Enerji Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. İlk tespitlere göre çok önemli bir hasar almadan santral bu tehlikeyi atlatmış oldu.

"YANAN YERLER TEK TEK AĞAÇLANDIRILIR"

Müdahalede araç sayılarımızı da hesaba katmamız gerekir diye düşünüyorum. Risk yönetimi çerçevesinde hava ve kara müdahale araçlarımızı hızlıca arttırdık. Toplam 16 uçak, 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri destek veriyor. Farklı ülkelerden 23 hava aracı destek veriyor. Rusya'dan 5 tanker uçak, Ukrayna'dan 3 tanker uçak, İspanya'dan 1 amfibi uçak, Azerbaycan'dan gelen uçakla söndürme çalışmalarına devam ediyoruz.

Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır. Başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa zamanda hasar tespiti yapılacak. Yanan ağaçlar sahadan çıkarılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi yapılacak. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. Toplam 252 milyon fidanın şöyle bir önemi var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için 3'er fidan. Yıl bitmeden dikeceğiz.

"ORMAN TEŞKİLATIMIZ DÜNYANIN ÖNDE GELEN KURUMLARINDAN"

Orman köylülerinin mutlaka daha fazla desteklenerek ormana daha fazla nasıl sahip çıkarız bazı adımlar atabileceğimizi söylemek istiyorum. Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının zamanı gelmiştir. Akut dönem ve küresel ısınmalarda bu olayları yaşayacağımız gözüküyor.

Orman teşkilatımız gerçekten dünyanın önde gelen kurumlarından bir tanesi. Bizim önemli varlığımız, mücevherimiz insan kaynağımız. 1666 noktada ilk müdahale ekibimiz var. 21 bin 90 personelimiz var. 4 bin 300'ün üzerinde yer müdahale araçlarımız var.

Orman yangınlarıyla mücadelede ilk kez İHA'ları kullandık. Dünyada bir görüşe göre birinci, bir görüşe göre ikinciyiz. İkinci olduğumuzu kabul edelim. Hiçbir ülkede kullanılmıyor. Kanada'dan eğitime gelen bir ekip, "Bizim size söyleyecek ek bir şeyimiz yok". İHA'ların kullanılması son derece önemli.

Bu yıl 9 İHA, 10 drone ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık. Teşkilatımızın hem yeşili koruma hem de yeşili arttırma görevi var. 19 yılda orman varlığımızı 2 milyon hektar arttırmıştır. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız.

Eşi benzeri görülmemiş, akut bir olayla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır rica ediyoruz. Ekibim yorgun ama hala motive. Tartışma değil alevlerle tek vücut savaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Resmi açıklamalara itibar edilmesine itibar edilmesini rica ediyorum."

"156 BİNA ACİL YIKILACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Masada bizimle bulunan Azerbaycan heyetine, kardeşliğimize, bütün hasletini gösteren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu yangın ve afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bir taraftan yangınla mücadele aynı kararlılık aynı disiplinle devam ediyor. Diğer taraftan da vatandaşımızın karşı karşıya kalmış olduğu tüm meseleler karşılamaya çalışıyoruz. 54 ayrı birimden yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğinde bir rakamdır.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız 971 bina, 1943 bağımsız bölüm tespit yapılmıştır. Bu Muğla ölçeğinde. Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlıdır. Yaklaşık 20 milyon liralık yardım gönderilmiştir. Hasar tespiti yapılanlarla ilgili eşya ve kiraya çıkma yardımları da tespit edildiği andan itibaren vatandaşımızın hesaplarına aktarmaktadırlar.

Kızılayımız afet mahallinde ve yangınla mücadele eden ekiplerimizin yanındadır. Burada günlük yemekten, iaşeye, suya kadar tüm ihtiyaçlar Kızılay tarafından gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlarla birlikte sadece yangına dışarıdan gelen, kamu kuruluşlarından katılan personel sayısı 2575'dir. Azerbaycan'dan sayın bakan yardımcımızın riyasetinde 110 personel ve 54 araç Türkiye'ye intikal etmiştir.

Operasyonun içinde 26 çalışma grubumuz var. 610 araç şu anda çalışmasına devam etmektedirler. Elektrik verilemeyen bir tek mahal var. 10 kilometrelik bir hat var. 103 elektrik direğinde hasar var. Bunlar yapılmaya çalışılmaktadır. 552 kişi hastanelere müracaat etmiştir. Kimisinin müşahedesi, kimisinin yatarak tedavisi devam etmektedir. 300 sağlık personelimiz sahadadır.

"EKİPLERİMİZ SAHADA ÇOK ÜST DÜZEY ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYOR"

35 ayrı mahal ve 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. Kemerköy santralinde meydana gelen olaydan hemen sonra gerekli ölçümler gerçekleştirilmiştir. Çevre Şehircilik Bakanlığının açıklaması mevcuttur. Herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilmemiştir. Özellikle tüm ekiplerimiz sahada çok üst düzey bir çalışma gerçekleştirmektedir. Zaman uzadıkça motivasyon düşmemekte, yorgun olunmasına rağmen herkes büyük mücadele veriyor.

Öyle tablolara şahit oluyoruz ki, büyük milletimizin asaletine, hasletlerine bir kez daha burada her anında yetişiyoruz. Hem kahraman ormancılarımızın mücadele hem bir şey yetiştirebilir miyim mücadelesini gerçekleştirdikleri hakikaten büyük bir anlayış sahada devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilecek ölçüde bir sonuç için çalışıyoruz. Gece gündüz en ufak bir aksaklık yapmamak için gayret içindeyiz. Her meselenin bir iyilik, bir kötülük tarafı var. Belki de hayatın olağan akış gerçeği bu. Provokasyon yapmak isteyenler var. Sahada bu konuda motivasyon düşürmeye çalışanlar var. Sahanın dışında da var. Buna aldırmadan devam ediyoruz. Şu ana kadar 2346 içerik tespit edildi sosyal medyada. 172 paylaşıma işlem gerçekleştirildi.

Neticede deprem oluyor, sel oluyor yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Burada bir taraftan yaraları sarıyorsunuz diğer taraftan farklı bir afet türü ile karşı karşıya kaldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.