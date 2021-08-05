Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın genç stoperi Japhet Tanganga'yı 1 seneliğine kiraladı.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcuya 1.2 milyon Euro maaş vereceği öğrenildi.

Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, önceki sezon A takıma çıkarken 2 sezonda toplam 26 resmi maçta görev aldı.