Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Son dakika: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

        Atama kararları Resmi Gazete'de: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapıldı. Bu kapsamda oyuncu Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevlendirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2023 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Karayollar Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen atandı. Ömer Bulut, tekrar TOKİ Başkanlığı'na görevlendirildi.

        AFAD Başkanlığına Okay Memiş atandı.

        Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

        SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

        Ayrıntılar geliyor...

        #son dakika haberleri
        #Atama kararları
        #Resmi Gazete
        #Tamer Karadağlı
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Habertürk Anasayfa