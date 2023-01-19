Tam vahşet! Kafası ve kolları olmayan ceset bulundu

AA'da yer alan habere göre gezintiye çıkan emekli polis memuru, yol kenarındaki ormanlık alanda otların arasındaki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedi bulundu.

Yapılan incelemede erkek cesedinin kafası ve kollarının kesik olduğu tespit edildi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.