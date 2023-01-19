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Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları kesik erkek cesedi bulundu

Antalya tam bir vahşete tanık oldu. Olayda ormanlık bir alanda kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

Giriş: 19.01.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
Tam vahşet! Son dakika: Antalya'da kafası ve kolları olmayan ceset bulundu - Güncel haberler
Tam vahşet! Kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
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AA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedi bulundu.

EMEKLİ POLİS FARK ETTİ

AA'da yer alan habere göre gezintiye çıkan emekli polis memuru, yol kenarındaki ormanlık alanda otların arasındaki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemede erkek cesedinin kafası ve kollarının kesik olduğu tespit edildi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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